У російському прикордонному Шебекіно скасували вибори: всі мешканці роз'їхалися – росЗМІ

У прикордонному Шебекінському окрузі Бєлгородської області РФ скасували вибори депутатів. Про це повідомляє російське ЗМІ 7х7 з посиланням на місцеву владу.

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Зазначається, що жителі округу не обиратимуть муніципальну раду через те, що "всі мешканці роз'їхалися".

Вибори, які мали відбутись у вересні, відкладуть на невизначений термін, повідомила місцева російська влада.

З тих же причин скасовано вибори до земських зборів Журавлівського сільського поселення Бєлгородського району.

У травні з'являлись повідомлення про вибухи та задимлення у Шебекіно.

На початку червня було опубліковане перехоплення ГУР, у якому місцеві цивільні висловлювали побоювання, що Росія знищить Шебекіно артилерією задля провокації.

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