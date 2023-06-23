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У російському прикордонному Шебекіно скасували вибори: всі мешканці роз'їхалися – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 18:03
У російському прикордонному Шебекіно скасували вибори: всі мешканці роз'їхалися – росЗМІ - Фото
Шебекіно (Фото: ресурс окупантів)

У прикордонному Шебекінському окрузі Бєлгородської області РФ скасували вибори депутатів. Про це повідомляє російське ЗМІ 7х7 з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що жителі округу не обиратимуть муніципальну раду через те, що "всі мешканці роз'їхалися".

Вибори, які мали відбутись у вересні, відкладуть на невизначений термін, повідомила місцева російська влада.

З тих же причин скасовано вибори до земських зборів Журавлівського сільського поселення Бєлгородського району.

У травні з'являлись повідомлення про вибухи та задимлення у Шебекіно.

На початку червня було опубліковане перехоплення ГУР, у якому місцеві цивільні висловлювали побоювання, що Росія знищить Шебекіно артилерією задля провокації.

 Читайте також: Те, що відбувається у Шебекіно, це майбутнє всієї Росії – Подоляк

Артем Джеріпа
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