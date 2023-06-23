У російському прикордонному Шебекіно скасували вибори: всі мешканці роз'їхалися – росЗМІ
У прикордонному Шебекінському окрузі Бєлгородської області РФ скасували вибори депутатів. Про це повідомляє російське ЗМІ 7х7 з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що жителі округу не обиратимуть муніципальну раду через те, що "всі мешканці роз'їхалися".
Вибори, які мали відбутись у вересні, відкладуть на невизначений термін, повідомила місцева російська влада.
З тих же причин скасовано вибори до земських зборів Журавлівського сільського поселення Бєлгородського району.
У травні з'являлись повідомлення про вибухи та задимлення у Шебекіно.
На початку червня було опубліковане перехоплення ГУР, у якому місцеві цивільні висловлювали побоювання, що Росія знищить Шебекіно артилерією задля провокації.
- 1 червня 2023 року опозиційний диктатору РФ Путіну Російський добровольчий корпус заявив про перетин російського кордону та наступ у напрямку Шебекіно на Бєлгородщині.
- У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці РДК діють автономно.
- Того ж дня у Шебекіно палав гуртожиток. Раніше російський депутат Держдуми закликав бомбити цей населений пункт.
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