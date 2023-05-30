Під Бєлгородом знову щось вибухає та димиться – відео, фото

У Бєлгородській області, що межує з Україною, знову чули звуки вибухів, над місцевістю видніється стовп диму. Фото та відео публікують місцеві Telegram-канали.

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Один із бєлгородських пабліків пише, що вибух був у Шебекінському округу, а в Шебекіному оголошено повітряну тривогу.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно звинуватив в "обстрілах" території РФ українських військових. В Україні влада і військові неодноразово наголошували, що не мають відношення до подій на території держави-агресора.

Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними розвідки, станом на 26 травня бійці РДК і "Свободи Росії" все ще перебували на території Бєлгородської області, а місцева влада відійшла з кількох сіл.

Дивіться оновлювану інтерактивну мапу про "бавовну" на території Росії.

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