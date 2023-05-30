Под Белгородом снова что-то взрывается и дымится – видео, фото
30.05.2023, 18:16
Бєлгород (Фото - Dmitry Romanenko, Wikipedia.org)
В граничащей с Украиной Белгородской области снова слышали звуки взрывов, над местностью виднеется столб дыма. Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.
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Один из белгородских пабликов пишет, что взрыв был в Шебекинском округе, а в Шебекино объявлена воздушная тревога.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил в "обстрелах" территории РФ украинских военных. В Украине власти и военные неоднократно отмечали, что не имеют отношения к событиям на территории государства-агрессора.
- Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
- По данным разведки, по состоянию на 26 мая бойцы РДК и "Свободы Росссии" все еще находились на территории Белгородской области, а местные власти отошли из нескольких сел.
- Смотрите обновляемую интерактивную карту о "бавовне" на территории России.
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