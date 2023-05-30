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Под Белгородом снова что-то взрывается и дымится – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 18:16
Под Белгородом снова что-то взрывается и дымится – видео, фото - Фото
Бєлгород (Фото - Dmitry Romanenko, Wikipedia.org)

В граничащей с Украиной Белгородской области снова слышали звуки взрывов, над местностью виднеется столб дыма. Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.

Один из белгородских пабликов пишет, что взрыв был в Шебекинском округе, а в Шебекино объявлена воздушная тревога.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил в "обстрелах" территории РФ украинских военных. В Украине власти и военные неоднократно отмечали, что не имеют отношения к событиям на территории государства-агрессора.

Под Белгородом снова что-то взрывается и дымится – видео, фото

  • Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • По данным разведки, по состоянию на 26 мая бойцы РДК и "Свободы Росссии" все еще находились на территории Белгородской области, а местные власти отошли из нескольких сел.
  • Смотрите обновляемую интерактивную карту о "бавовне" на территории России.

Смотрите также: Губернатор Белгородщины размечтался о Харьковской области. Терехов напомнил в ответ о БНР

Оксана Житнюк
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войнавзрывБелгородшебекиноБелгородская область
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