Под Белгородом снова что-то взрывается и дымится – видео, фото

В граничащей с Украиной Белгородской области снова слышали звуки взрывов, над местностью виднеется столб дыма. Фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.

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Один из белгородских пабликов пишет, что взрыв был в Шебекинском округе, а в Шебекино объявлена воздушная тревога.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил в "обстрелах" территории РФ украинских военных. В Украине власти и военные неоднократно отмечали, что не имеют отношения к событиям на территории государства-агрессора.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным разведки, по состоянию на 26 мая бойцы РДК и "Свободы Росссии" все еще находились на территории Белгородской области, а местные власти отошли из нескольких сел.

Смотрите обновляемую интерактивную карту о "бавовне" на территории России.

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