Легион Свобода России и РДК показали видео операции на границе. Уничтожили БТР оккупантов

Бойцы Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса показали новые видео операции в приграничных зонах Белгородской и Курской областей РФ.

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В Легионе заявили, что им удалось уничтожить бронетранспортер оккупантов в поселке Теткино Курской области.

На опубликованном видео можно заметить поражение боевой машины россиян.

"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше", — сказано в сообщении.

РДК также опубликовал записи от первого лица из приграничной зоны России, на фоне слышны звуки стрелкового боя.

"Ну что ж друзья, РДК снова на острие атаки. Армия кремлевского режима бросает оружие, даже не начав бой", — заявили в подразделении.

Ранее стало известно, что Легион и РДК начали новую совместную операцию на территории России.

В апреле 2023 года в Генштабе по запросу LIGA.net сообщили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона Свобода России курирует ГУР.

6 сентября РДК заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации по меньшей мере одного фээсбэшника.

31 октября РДК сообщил, что его бойцы теперь воюют под Авдеевкой: участвовали в штурмах линий укреплений оккупантов в районе коксохимического завода.

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