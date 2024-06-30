Росіяни вдарили авіабомбою по підприємству в Харкові, є поранені

Харків (Ілюстративне фото: Харківська ОВА)

Вдень 30 червня росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на підприємство в Харкові. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами Терехова, КАБ влучив в цивільне підприємство, розташоване майже в центрі Харкова. Унаслідок влучання там виникла пожежа.

Мер Харкова повідомив, що станом на 16:52 постраждали восьмимісячне немовля та п’ятеро дорослих. Горять сім машин підприємства.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по відділенню пошти. За його словами, горять сім вантажних автомобілів.

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