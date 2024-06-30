Зеленський: Росія за тиждень застосувала проти України 800 авіабомб
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки за поточний тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб. Він закликав західних партнерів збільшити підтримку України у вигляді сучасної зброї, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.
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"Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", – йдеться у телеграм-каналі президента України.
За його словами, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію. "Потрібен цей крок", – наголосив президент.
"Завдання ударів на великі відстані та сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", – вказав Зеленський.
- Російські КАБи – одна з найбільших проблем на фронті для України. За офіційними даними, щомісяця Росія використовує 3200-3500 бомб для ударів по українських містах, щоб зробити їх непридатними для проживання цивільних.
- Теоретично КАБи можна збивати (наприклад, за допомогою зенітно-артилерійських комплексів Skynex), але для цього вони мають покривати всю лінію боєзіткнення.
- Але більш ефективний спосіб протидії – це знищення бомбардувальників, аеродромів базування та складів з КАБами.
- Для системного розв'язання питання КАБів Україні потрібно три елементи: літаки F-16, літаки далекого радіолокаційного виявлення та достатня кількість комплексів Patriot.