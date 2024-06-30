Зеленський: Росія за тиждень застосувала проти України 800 авіабомб
Фото: EPA / SERGEY KOZLOV

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки за поточний тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб. Він закликав західних партнерів збільшити підтримку України у вигляді сучасної зброї, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.

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"Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", – йдеться у телеграм-каналі президента України.

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За його словами, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію. "Потрібен цей крок", – наголосив президент.

"Завдання ударів на великі відстані та сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", – вказав Зеленський.

  • Російські КАБи – одна з найбільших проблем на фронті для України. За офіційними даними, щомісяця Росія використовує 3200-3500 бомб для ударів по українських містах, щоб зробити їх непридатними для проживання цивільних.
  • Теоретично КАБи можна збивати (наприклад, за допомогою зенітно-артилерійських комплексів Skynex), але для цього вони мають покривати всю лінію боєзіткнення.
  • Але більш ефективний спосіб протидії – це знищення бомбардувальників, аеродромів базування та складів з КАБами.
  • Для системного розв'язання питання КАБів Україні потрібно три елементи: літаки F-16, літаки далекого радіолокаційного виявлення та достатня кількість комплексів Patriot.
Володимир Зеленськийвійнакаб