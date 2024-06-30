Зеленский: Россия за неделю применила против Украины 800 авиабомб

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за текущую неделю Россия применила против Украины более 800 корректируемых авиабомб. Он призвал западных партнеров увеличить поддержку Украины в виде современного оружия, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию в местах ее базирования.

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"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", — говорится в телеграм-канале президента Украины.

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По его словам, Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию. "Нужен этот шаг", — подчеркнул президент.

"Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают", — указал Зеленский.