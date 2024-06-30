Зеленский: Россия за неделю применила против Украины 800 авиабомб
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за текущую неделю Россия применила против Украины более 800 корректируемых авиабомб. Он призвал западных партнеров увеличить поддержку Украины в виде современного оружия, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию в местах ее базирования.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", — говорится в телеграм-канале президента Украины.
По его словам, Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию. "Нужен этот шаг", — подчеркнул президент.
"Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают", — указал Зеленский.
- Российские КАБы – одна из самых больших проблем на фронте для Украины. По официальным данным, ежемесячно Россия использует 3200-3500 бомб для ударов по украинским городам, чтобы сделать их непригодными для проживания гражданских.
- Теоретически КАБы можно сбивать (например, с помощью зенитно-артиллерийских комплексов Skynex), но для этого они должны покрывать всю линию боестолкновения.
- Но более эффективный способ противодействия – это уничтожение бомбардировщиков, аэродромов базирования и складов с КАБами.
- Для системного решения вопроса КАБов Украине необходимо три элемента: самолеты F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и достаточное количество комплексов Patriot.