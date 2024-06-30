Россияне ударили авиабомбой по предприятию в Харькове, есть раненые

Харьков (Иллюстративное фото: Харьковская ОВА)

Днем 30 июня россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на предприятие в Харькове. В результате атаки есть раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам Терехова, КАБ попал в гражданское предприятие, расположенное почти в центре Харькова. В результате попадания там возник пожар.

Мэр Харькова сообщил, что по состоянию на 16:52 пострадали восьмимесячный младенец и пятеро взрослых. Горят семь машин компании.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили по отделению почты. По его словам, горят семь грузовых автомобилей.

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