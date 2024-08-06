Нардеп Вениславский: Никаких законодательных инициатив по электронным повесткам пока нет

Нардеп отметил, что технических проблем по оповещению военнообязанных нет, но есть политическая воля руководства страны

Федор Вениславский (Фото: Верховная Рада)

Никаких законодательных инициатив по вручению электронных повесток пока нет, заявил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Об этом он рассказал на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

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По словам Вениславского, технических проблем по уведомлению военнообязанных нет, но есть политическая воля президента, Верховной Рады, исполнительной власти о том, что мобильное приложение "Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации использоваться для вручения повесток не будут.

Также, как отметил нардеп, для того чтобы какие-то нововведения внедрять, это должно решаться на законодательном уровне.

"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации, коммуникации с военнообязанными и оповещения нет, и на данный момент даже не регистрируются такие инициативы", — подчеркнул он.

Поэтому, по словам Вениславского, об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований.

26 июня Вениславский утверждал, что правительство и военное руководство не рассматривают возможность оформления электронных повесток.

28 июля Минобороны сообщило, что пока нет нормативно-правовой базы по вводу электронных повесток для военнообязанных.

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