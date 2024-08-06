Нардеп Веніславський: Жодних законодавчих ініціатив щодо електронних повісток наразі немає

Нардеп зазначив, що технічних проблем щодо оповіщення військовозобов’язаних немає, але є політична воля керівництва країни

Федір Веніславський (Фото: Верховна Рада)

Жодних законодавчих ініціатив щодо вручення електронних повісток наразі немає, заявив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це він розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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За словами Веніславського, технічних проблем щодо оповіщення військовозобов’язаних немає, але є політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що мобільний застосунок "Резерв+" і будь-які інші засоби електронної комунікації використовуватися для вручення повісток не будуть.

Також, як зазначив нардеп, для того, аби якісь нововведення запроваджувати, це має вирішуватися на законодавчому рівні.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації, комунікації з військовозобов’язаними й оповіщення немає, і на цей момент навіть не реєструються такі ініціативи", – наголосив він.

Тому, за словами Веніславського, про це говорити на сьогодні точно немає жодних підстав.

26 червня Веніславський стверджував, що уряд і військове керівництво не розглядають можливість оформлення електронних повісток.

28 липня Міноборони повідомило, що наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.

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