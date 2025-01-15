Орбан не приїде на інавгурацію Трампа, у нього інші плани
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, найближчий соратник Дональда Трампа у Європі, не буде присутнім на інавгурації обраного президента США 20 січня. Про це повідомив керівник пресслужби глави угорського уряду Берталан Хаваші, передає видання Telex.
За його словами, Орбан планує виступити з промовою в Будапешті 20 січня, де підсумує результати угорського головування в Євросоюзі.
Раніше стало відомо, що технологічні корпорації Google та Microsoft пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Дональда Трампа слідом за іншими великими компаніями, такими як Amazon, Meta, OpenAI та Uber.
Загалом інавгураційний фонд Трампа вже зібрав рекордні $170 млн.
Президент Володимир Зеленський казав, що не готовий приїхати на інавгурацію Трампа без запрошення.
- Після перемоги на президентських виборах у США він заявив, що вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, бо вона є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.
- 2 січня 2025 року стало відомо, що за день до інавгурації Трамп проведе політичний захід у Вашингтоні.