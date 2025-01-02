CBS News: Трамп проведе у Вашингтоні мітинг за день до інавгурації

Захід під назвою "Make America Great Again Victory Rally" розпочнеться о 15:00 за східним часом

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Обраний президент США Дональд Трамп проведе політичний захід у Вашингтоні за день до інавгурації. Про це пишуть The Hill та CBS News.

За даними численних джерел журналістів, знайомих із планами Трампа, подія відбудеться в Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія. Цей майданчик є домашньою ареною баскетбольної команди Washington Wizards та хокейної команди Washington Capitals і здатен вмістити приблизно 20 000 осіб.

Як зазначено в реєстраційному посиланні, наданому медійникам інавгураційним комітетом Трампа-Венса, захід під назвою "Make America Great Again Victory Rally" розпочнеться 19 січня о 15:00 за східним часом.

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.