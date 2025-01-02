CBS News: Трамп проведе у Вашингтоні мітинг за день до інавгурації
Обраний президент США Дональд Трамп проведе політичний захід у Вашингтоні за день до інавгурації. Про це пишуть The Hill та CBS News.
За даними численних джерел журналістів, знайомих із планами Трампа, подія відбудеться в Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія. Цей майданчик є домашньою ареною баскетбольної команди Washington Wizards та хокейної команди Washington Capitals і здатен вмістити приблизно 20 000 осіб.
Як зазначено в реєстраційному посиланні, наданому медійникам інавгураційним комітетом Трампа-Венса, захід під назвою "Make America Great Again Victory Rally" розпочнеться 19 січня о 15:00 за східним часом.
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.
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