CBS News: Трамп проведет в Вашингтоне митинг за день до инаугурации

Мероприятие под названием "Make America Great Again Victory Rally" начнется в 15:00 по восточному времени

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп проведет политическое мероприятие в Вашингтоне за день до инаугурации. Об этом пишут The Hill и CBS News.

По данным многочисленных источников журналистов, знакомых с планами Трампа, событие состоится в Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта площадка является домашней ареной баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals и способна вместить около 20 000 человек.

Как отмечается в регистрационной ссылке, предоставленной медиа инаугурационным комитетом Трампа-Венса, мероприятие под названием "Make America Great Again Victory Rally" начнется 19 января в 15:00 по восточному времени.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.