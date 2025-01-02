CBS News: Трамп проведет в Вашингтоне митинг за день до инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп проведет политическое мероприятие в Вашингтоне за день до инаугурации. Об этом пишут The Hill и CBS News.
По данным многочисленных источников журналистов, знакомых с планами Трампа, событие состоится в Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта площадка является домашней ареной баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals и способна вместить около 20 000 человек.
Как отмечается в регистрационной ссылке, предоставленной медиа инаугурационным комитетом Трампа-Венса, мероприятие под названием "Make America Great Again Victory Rally" начнется 19 января в 15:00 по восточному времени.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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