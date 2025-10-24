Українські захисники з 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Про це повідомили на Facebook-сторінці підрозділу.

За даними полку, в селі знищено до сотні загарбників.

"Окупанти затягувалися в село з мінімумом боєкомплекту. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському – український прапор", – зазначили у підрозділі.

Торське розташовано на півночі Донецької області на відстані близько 7,7 кілометра на північний схід від Лиману.

Український OSINT-проєкт DeepState наразі фіксує населений пункт як частково окупований. Зміни на його мапі з'являються з затримкою.

Мапа: DeepState

