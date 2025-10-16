Від полку "Скеля" надійшло 13 скарг військових про побиття, але ВСП не підтвердила
Військовослужбовці 425 окремого штурмового полку "Скеля" 13 разів зверталися зі скаргами щодо порушень їхніх прав з боку командирів. Про це LIGA.net повідомили у Військовій службі правопорядку України (військова частина А2256) у відповідь на інформаційний запит.

Перед цим, наприкінці вересня, в коментарі для матеріалу LIGA.net тоді ще уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова повідомляла, що на полк "Скеля" регулярно надходять скарги про побиття військовослужбовців і незаконне позбавлення волі. Підрозділ охрестили одним із найбільших порушників дотримання прав людини в ЗСУ.

Зазначається, що ВСП зібрала відповідні дані та встановила 13 облікованих звернень бійців "Скелі" зі скаргами на "неправомірні дії з боку командування", а саме щодо фактів побиття та незаконного позбавлення волі.

За усіма випадками були проведені перевірки.

"У ході проведення перевірок дані факти не знайшли свого підтвердження", – йдеться у відповіді.

Водночас в Офісі генпрокурора у відповідь на аналогічний запит відповіли, що не ведуть облік інформації щодо кількості кримінальних проваджень за фактом побиття, порушення прав чи позбавлення волі військових, зокрема бійців 425 ОШП "Скеля".

