От полка "Скала" поступило 13 жалоб военных об избиении, но ВСП не подтвердила

Военные полка "Скала" жаловались на избиение и незаконное лишение свободы со стороны командования

425 ОШП "Скала" (Иллюстративное фото: x.com/425Skala)

Военнослужащие 425 отдельного штурмового полка "Скала" 13 раз обращались с жалобами о нарушениях их прав со стороны командиров. Об этом LIGA.net сообщили в Военной службе правопорядка Украины (военная часть А2256) в ответ на информационный запрос.

Перед этим, в конце сентября, в комментарии для материала LIGA.net тогда еще уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова сообщала, что на полк "Скала" регулярно поступают жалобы об избиении военнослужащих и незаконном лишении свободы. Подразделение окрестили одним из крупнейших нарушителей соблюдения прав человека в ВСУ.

Отмечается, что ВСП собрала соответствующие данные и установила 13 зарегистрированных обращений бойцов "Скалы" с жалобами на "неправомерные действия со стороны командования", а именно по фактам избиения и незаконного лишения свободы.

По всем случаям были проведены проверки.

"В ходе проведения проверок данные факты не нашли своего подтверждения", – говорится в ответе.

В то же время в Офисе генпрокурора в ответ на аналогичный запрос ответили, что не ведут учета информации о количестве уголовных производств по факту избиения, нарушения прав или лишения свободы военных, в частности бойцов 425 ОШП "Скала".