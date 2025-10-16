От полка "Скала" поступило 13 жалоб военных об избиении, но ВСП не подтвердила
Военнослужащие 425 отдельного штурмового полка "Скала" 13 раз обращались с жалобами о нарушениях их прав со стороны командиров. Об этом LIGA.net сообщили в Военной службе правопорядка Украины (военная часть А2256) в ответ на информационный запрос.
Перед этим, в конце сентября, в комментарии для материала LIGA.net тогда еще уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова сообщала, что на полк "Скала" регулярно поступают жалобы об избиении военнослужащих и незаконном лишении свободы. Подразделение окрестили одним из крупнейших нарушителей соблюдения прав человека в ВСУ.
Отмечается, что ВСП собрала соответствующие данные и установила 13 зарегистрированных обращений бойцов "Скалы" с жалобами на "неправомерные действия со стороны командования", а именно по фактам избиения и незаконного лишения свободы.
По всем случаям были проведены проверки.
"В ходе проведения проверок данные факты не нашли своего подтверждения", – говорится в ответе.
В то же время в Офисе генпрокурора в ответ на аналогичный запрос ответили, что не ведут учета информации о количестве уголовных производств по факту избиения, нарушения прав или лишения свободы военных, в частности бойцов 425 ОШП "Скала".
- Ранее сообщалось, что 31 августа 2025-го бойцы полка освободили Новоэкономическое в Донецкой области, а 13 сентября стало известно об установлении украинского флага в Филии в Днепропетровской области.
