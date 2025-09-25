425-й полк окрестили одним из наибольших нарушителей соблюдения прав человека в ВСУ
В состав новосозданных штурмовых войск может войти ряд подразделений, среди которых 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", имеющий "неоднозначную репутацию" из-за нарушений прав человека. Об этом в комментарии для разбора LIGA.net рассказали двое знакомых с ситуацией собеседников и уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.
По словам собеседников, есть много вопросов, в частности, к этичности командования этого подразделения.
Решетилова подтвердила LIGA.net, что 425-й полк – действительно является одним из крупнейших нарушителей соблюдения прав человека в Силах обороны.
По ее словам, поступают регулярные жалобы об избиении военнослужащих, незаконном лишении свободы, психологическом давлении.
"И к сожалению, эти факты находят свое подтверждение при выяснении обстоятельств, но ни разу я не увидела действенной реакции командования, чтобы прекратить нарушения", – подчеркнула Решетилова.
Относительно других штурмовых подразделений, по ее словам, также есть жалобы, но их количество в целом пропорционально "среднему по палате" в Силах обороны.
"Где-то больше, где-то меньше, но там по меньшей мере командиры реагируют на наши обращения, и с ними можно работать. Они решают проблемы военнослужащих, пытаются устранить нарушения, с ними налажено взаимодействие", – отметила Решетилова.
31 августа 2025-го бойцы полка освободили населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой области.
