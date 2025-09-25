425-й полк окрестили одним из наибольших нарушителей соблюдения прав человека в ВСУ

Уполномоченная Решетилова говорит, что на полк "Скала" регулярно поступают жалобы об избиении военнослужащих и незаконном лишении свободы

В состав новосозданных штурмовых войск может войти ряд подразделений, среди которых 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", имеющий "неоднозначную репутацию" из-за нарушений прав человека. Об этом в комментарии для разбора LIGA.net рассказали двое знакомых с ситуацией собеседников и уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

По словам собеседников, есть много вопросов, в частности, к этичности командования этого подразделения.

Решетилова подтвердила LIGA.net, что 425-й полк – действительно является одним из крупнейших нарушителей соблюдения прав человека в Силах обороны.

По ее словам, поступают регулярные жалобы об избиении военнослужащих, незаконном лишении свободы, психологическом давлении.

"И к сожалению, эти факты находят свое подтверждение при выяснении обстоятельств, но ни разу я не увидела действенной реакции командования, чтобы прекратить нарушения", – подчеркнула Решетилова.

Относительно других штурмовых подразделений, по ее словам, также есть жалобы, но их количество в целом пропорционально "среднему по палате" в Силах обороны.

"Где-то больше, где-то меньше, но там по меньшей мере командиры реагируют на наши обращения, и с ними можно работать. Они решают проблемы военнослужащих, пытаются устранить нарушения, с ними налажено взаимодействие", – отметила Решетилова.

СПРАВКА. 425-й батальон был создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого – "Скала". В 2025-м масштабировался до полка. Участвовал в контрнаступлении в Харьковской области, в частности одним из первых зашел в Изюм осенью 2022-го. Также участвовал в контрнаступлении на юге летом 2023-го, в частности брал пленных и штурмовал российские позиции в селе Работино.



31 августа 2025-го бойцы полка освободили населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой области.