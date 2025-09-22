Штурмовые войска усилят активность обороны и эффективность контрнаступлений – Генштаб
Создание Штурмовых войск должно повысить активность и стойкость обороны и сделать контрнаступательные операции более эффективными. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев.
По его словам, Штурмовые войска определены как войска быстрого реагирования, которые действуют там, где внезапно возникла угроза – например, в случае прорыва обороны или потери позиций или населенного пункта.
"Их основная миссия – быстро прибывать на место, разворачиваться, вступать в бой, уничтожать врага и восстанавливать утраченные позиции", – пояснил Ковалев.
Спикер подчеркнул, что штурмовые подразделения не имеют закрепленных участков обороны и не предназначены для длительного удержания линий – их задачи прежде всего наступательные, штурмовые и рейдовые действия.
"Они отличаются высокой мобильностью и автономностью, часто применяются в составе штурмовых рот или батальонов, которые действуют "в отрыве" от основных сил в полосах других бригад, понесших потери", – отметил Ковалев.
В наступательных операциях Штурмовые войска могут использоваться как штурмовые батальоны или полки для прорыва обороны или захвата важных участков местности и населенных пунктов, а также для обеспечения дальнейшего ввода в бой основных сил.
"Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных Сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта", – рассказал спикер.
- 18 августа Сырский сообщил, что новое управление штурмовых войск в составе ВСУ возглавил Герой Украины Манько. До этого назначения он командовал 33 штурмовым полком.
- Руководитель штурмовых войск ВСУ рассказал LIGA.net, что штурмовые и десантно-штурмовые войска отличаются задачамиподготовкой личного состава и тактикой.
- 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в течение двух недель в течение двух недель юридически появятся штурмовые войска.
Комментарии (0)