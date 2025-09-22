Штурмовые войска усилят активность обороны и эффективность контрнаступлений – Генштаб

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Создание Штурмовых войск должно повысить активность и стойкость обороны и сделать контрнаступательные операции более эффективными. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев.

По его словам, Штурмовые войска определены как войска быстрого реагирования, которые действуют там, где внезапно возникла угроза – например, в случае прорыва обороны или потери позиций или населенного пункта.

"Их основная миссия – быстро прибывать на место, разворачиваться, вступать в бой, уничтожать врага и восстанавливать утраченные позиции", – пояснил Ковалев.

Спикер подчеркнул, что штурмовые подразделения не имеют закрепленных участков обороны и не предназначены для длительного удержания линий – их задачи прежде всего наступательные, штурмовые и рейдовые действия.

"Они отличаются высокой мобильностью и автономностью, часто применяются в составе штурмовых рот или батальонов, которые действуют "в отрыве" от основных сил в полосах других бригад, понесших потери", – отметил Ковалев.

В наступательных операциях Штурмовые войска могут использоваться как штурмовые батальоны или полки для прорыва обороны или захвата важных участков местности и населенных пунктов, а также для обеспечения дальнейшего ввода в бой основных сил.

"Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных Сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта", – рассказал спикер.