Украина создаст штурмовые войска – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в течение двух недель юридически появятся штурмовые войска. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Суспильне.

Глава государства отметил, что штурмовые батальоны и полки, которые появились в течение 2025 года, показали "хороший результат".

"Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет подготовка к объявлению этого решения.

"Я думаю, где-то неделя – десять дней, и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи", – заявил президент.