Украина создаст штурмовые войска – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в течение двух недель юридически появятся штурмовые войска. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Суспильне.
Глава государства отметил, что штурмовые батальоны и полки, которые появились в течение 2025 года, показали "хороший результат".
"Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", – сказал Зеленский.
По его словам, сейчас идет подготовка к объявлению этого решения.
"Я думаю, где-то неделя – десять дней, и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи", – заявил президент.
- 18 августа Сырский сообщил, что новое управление штурмовых войск в составе ВСУ возглавил Герой Украины Манько. До этого назначения он командовал 33 штурмовым полком.
- Руководитель штурмовых войск ВСУ рассказал LIGA.net,что штурмовые и десантно-штурмовые войска отличаются задачами, подготовкой личного состава и тактикой.
Комментарии (0)