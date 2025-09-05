Руководитель штурмовых войск ВСУ объяснил, чем новосозданный род отличается от ДШВ

Валентин Манько заявил, что у штурмовых войск и ДШВ разное все: и специальные задачи, и подготовка, и тактика использования подразделений

Валентин Манько (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Штурмовые и десантно-штурмовые войска отличаются задачами, подготовкой личного состава и тактикой. Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель нового управления штурмовых войск в составе Вооруженных Сил Украины, полковник Валентин Манько.

"У нас разное все: и специальные задачи, и подготовка, и тактика использования подразделений", – сказал Манько.

Полковник уточнил, что с той тактикой, применяемой сейчас подчиненными, он работал с 2014 года. Тогда добровольческий украинский корпус "Правый Сектор" имел несколько полигонов.

"И мы готовились работать налетами – не так, как привыкли в ВСУ. Мы делали маленькие мобильные группы, которыми приближались по максимуму к противнику, уничтожали его и отходили назад", – поделился Манько.

Он вспомнил о подготовке штурмовиков во время обороны Киева в 2022 году. Тогда Манько был командиром одного из батальонов Главного управления разведки.

"У нас была своя сеть аналитических центров по всей линии фронта, из которых вся информация по изменению тактики противника стекалась в учебный центр. Мы работали разведывательно-штурмовыми группами. Сейчас многое из этого мы перенесли в штурмовые войска. Применение штурмовых подразделений сегодня тоже не является стандартным", – добавил он.

Полковник уточнил, что в первую очередь – из-за скорости. Удалось уменьшить скорость передвижения из одного места в другое где-то до половины суток. Это изменило и скорость реакции.

По его словам, противник действует по всей линии боевого соприкосновения очень активно. Где-то просачивается большими группами, где-то – малыми. Если происходит такое просачивание, подразделения разного уровня выскакивают туда. Это как бы группы быстрого реагирования, количество людей в них зависит от того, сколько врагов надо встретить.

"Мы контрштурмуем, потом – стабилизируем ситуацию. Далее переходим в контратаку и восстанавливаем те позиции, которые были потеряны. Заводим туда другие подразделения и переводим их в активную оборону. То есть мы еще штурмуем, а они уже становятся на позиции, чтобы противник дальше не получил возможности их отбить", – рассказал Манько.

Он уточнил, что тактика всегда разная, но все операции были удачными, "нет ни одной невыполненной задачи за эти годы".

18 августа Сырский сообщил, что новое управление штурмовых войск в составе ВСУ возглавил Герой Украины Манько. До этого назначения он командовал 33-м штурмовым полком.