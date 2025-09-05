Керівник штурмових військ ЗСУ пояснив, чим новостворений рід відрізняється від ДШВ

Валентин Манько заявив, що у штурмових військ і ДШВ різне все: і спеціальні задачі, і підготовка, і тактика використання підрозділів

Валентин Манько (Фото: Facebook-акаунт військового)

Штурмові й десантно-штурмові війська різняться задачами, підготовкою особового складу і тактикою. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів керівник нового управління штурмових військ у складі Збройних Сил України, полковник Валентин Манько.

"У нас різне все: і спеціальні задачі, і підготовка, і тактика використання підрозділів", – сказав Манько.

Полковник уточнив, що з тією тактикою, яку застосовують зараз підлеглі, він працював з 2014 року. Тоді добровольчий український корпус "Правий Сектор" мав декілька полігонів.

"І ми готувалися працювати нальотами – не так, як звикли в ЗСУ. Ми робили маленькі мобільні групи, якими наближалися по максимуму до противника, знищували його і відходили назад", – поділився Манько.

Він згадав про підготовку штурмовиків під час оборони Києва у 2022 році. Тоді Манько був командиром одного з батальйонів Головного управління розвідки.

"У нас була своя мережа аналітичних центрів по всій лінії фронту, з яких уся інформація щодо зміни тактики противника стікалась у навчальний центр. Ми працювали розвідувально-штурмовими групами. Зараз багато з цього ми перенесли у штурмові війська. Застосування штурмових підрозділів сьогодні теж не є стандартне", – додав він.

Полковник уточнив, що в першу чергу – через швидкість. Вдалося зменшити швидкість пересування з одного місця в інше десь до пів доби. Це змінило і швидкість реакції.

За його словами, противник діє по всій лінії бойового зіткнення дуже активно. Десь просочується великими групами, десь – малими. Якщо відбувається таке просочення, підрозділи різного рівня вискакують туди. Це ніби групи швидкого реагування, кількість людей у них залежить від того, скільки ворогів треба зустріти.

"Ми контрштурмуємо, потім – стабілізуємо ситуацію. Далі переходимо в контратаку й відновлюємо ті позиції, що були втрачені. Заводимо туди інші підрозділи й переводимо їх в активну оборону. Тобто ми ще штурмуємо, а вони вже стають на позиції, щоб противник далі не мав можливості їх відбити", – розповів Манько.

Він уточнив, що тактика завжди різна, але всі операції були вдалими, "немає жодної невиконаної задачі за ці роки".

18 серпня Сирський повідомив, що нове управління штурмових військ у складі ЗСУ очолив Герой України Манько. До цього призначення він командував 33 штурмовим полком.