Україна створить штурмові війська – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні протягом двох тижнів юридично зʼявляться штурмові війська. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
Глава держави зазначив, що штурмові батальйони та полки, які зʼявились упродовж 2025 року, показали "хороший результат".
"Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", – сказав Зеленський.
За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення.
"Я думаю, десь тиждень – десять днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", – заявив президент.
- 18 серпня Сирський повідомив, що нове управління штурмових військ у складі ЗСУ очолив Герой України Манько. До цього призначення він командував 33 штурмовим полком.
- Керівник штурмових військ ЗСУ розповів LIGA.net, що штурмові й десантно-штурмові війська різняться задачами, підготовкою особового складу і тактикою.
