Україна створить штурмові війська – Зеленський

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні протягом двох тижнів юридично зʼявляться штурмові війська. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Глава держави зазначив, що штурмові батальйони та полки, які зʼявились упродовж 2025 року, показали "хороший результат".

"Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення", – сказав Зеленський.

За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення.

"Я думаю, десь тиждень – десять днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", – заявив президент.