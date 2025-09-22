Штурмові війська підсилять активність оборони та ефективність контрнаступів – Генштаб

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Створення Штурмових військ має підвищити активність і стійкість оборони та зробити контрнаступальні операції ефективнішими. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов.

За його словами, Штурмові війська визначено як війська швидкого реагування, які діють там, де раптово виникла загроза – наприклад, у разі прориву оборони або втрати позицій чи населеного пункту.

"Їхня основна місія – швидко прибувати на місце, розгортатися, вступати в бій, знищувати ворога й відновлювати втрачені позиції", – пояснив Ковальов.

Речник підкреслив, що штурмові підрозділи не мають закріплених ділянок оборони й не призначені для тривалого утримування ліній – їхні завдання передусім наступальні, штурмові та рейдові дії.

"Вони відрізняються високою мобільністю й автономністю, часто застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів, які діють "у відриві" від основних сил у смугах інших бригад, що зазнали втрат", – зазначив Ковальов.

У наступальних операціях Штурмові війська можуть використовуватися як штурмові батальйони чи полки для прориву оборони або захоплення важливих ділянок місцевості й населених пунктів, а також для забезпечення подальшого введення в бій основних сил.

"Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних Сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту", – розповів речник.