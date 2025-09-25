425 штурмовий полк охрестили одним із найбільших порушників дотримання прав людини в ЗСУ
До складу новостворених штурмових військ може увійти низка підрозділів, серед яких 425-й окремий штурмовий полк "Скеля", що має "неоднозначну репутацію" через порушення прав людини. Про це у коментарі для розбору LIGA.net розповіли двоє знайомих із ситуацією співрозмовників та уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.
За словами співрозмовників, є багато питань, зокрема, до етичності командування цього підрозділу.
Решетилова підтвердила LIGA.net, що 425 полк – справді є одним із найбільших порушників дотримання прав людини у Силах оборони.
За її словами, надходять регулярні скарги про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск.
"І на жаль, ці факти знаходять своє підтвердження під час зʼясування обставин, але жодного разу я не побачила дієвої реакції командування, щоб припинити порушення", – наголосила Решетилова.
Щодо інших штурмових підрозділів, за її словами, також є скарги, але їх кількість загалом пропорційна "середній по палаті" у Силах оборони.
"Десь більша, десь менша, але там щонайменше командири реагують на наші звернення, і з ними можна працювати. Вони вирішують проблеми військовослужбовців, намагаються усунути порушення, з ними налагоджена взаємодія", – зазначила Решетилова.
31 серпня 2025-го бійці полку звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області.
