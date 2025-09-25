425 штурмовий полк охрестили одним із найбільших порушників дотримання прав людини в ЗСУ

Уповноважена Решетилова каже, що на полк "Скеля" регулярно надходять скарги про побиття військовослужбовців і незаконне позбавлення волі

До складу новостворених штурмових військ може увійти низка підрозділів, серед яких 425-й окремий штурмовий полк "Скеля", що має "неоднозначну репутацію" через порушення прав людини. Про це у коментарі для розбору LIGA.net розповіли двоє знайомих із ситуацією співрозмовників та уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

За словами співрозмовників, є багато питань, зокрема, до етичності командування цього підрозділу.

Решетилова підтвердила LIGA.net, що 425 полк – справді є одним із найбільших порушників дотримання прав людини у Силах оборони.

За її словами, надходять регулярні скарги про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск.

"І на жаль, ці факти знаходять своє підтвердження під час зʼясування обставин, але жодного разу я не побачила дієвої реакції командування, щоб припинити порушення", – наголосила Решетилова.

Щодо інших штурмових підрозділів, за її словами, також є скарги, але їх кількість загалом пропорційна "середній по палаті" у Силах оборони.

"Десь більша, десь менша, але там щонайменше командири реагують на наші звернення, і з ними можна працювати. Вони вирішують проблеми військовослужбовців, намагаються усунути порушення, з ними налагоджена взаємодія", – зазначила Решетилова.

ДОВІДКА. 425 батальйон був творений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого – "Скала". У 2025-му масштабувався до полку. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, зокрема одним із перших зайшов в Ізюм восени 2022-го. Також брав участь у контрнаступі на півдні влітку 2023-го, зокрема брав полонених та штурмував російські позиції в селі Роботине.



