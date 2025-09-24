Штурмовики першими проривають оборону, а ДШВ зачищають ділянку – військові пояснили різницю

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Створення штурмових військ паралельно з десантно-штурмовими військами – це не дублювання структури. У них абсолютно все різне, розповіли у Генштабі в коментарі LIGA.net для розбору "Форма приватної армії". Навіщо Сирський створює штурмові війська, якщо вже є ДШВ".

"У нас різне все: і спеціальні завдання, і підготовка, і тактика використання підрозділів", – зазначив очільник управління штурмових військ полковник Валентин Манько.

Речник Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що штурмові війська – це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту, де раптово виникла загроза – наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.

"Головне завдання – швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони й не призначені для її ведення. Їхнє завдання – наступальні, штурмові та рейдові дії", – каже Ковальов.

Він зазначив, що штурмові війська – мобільні та автономні. Їх застосовують у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин" та навіть у смугах інших бригад, які мають втрати позицій.

"Ми зменшили швидкість пересування десь до пів доби, якщо потрібно переміщуватись з одного місця в інше. Це змінило швидкість реакції", – уточнив Манько.

Серед завдань, які ставляться перед штурмовими військами, – прорив оборони росіян та введення в бій основних сил. Водночас ДШВ призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій, пояснили в Генштабі. Але під час наступу їх використовують не на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника та просування на значну глибину протягом тривалого часу".

"На практиці це означає, що штурмові війська першими проривають оборону росіян, а слідом за ними йдуть десантники, які зачищають ділянку. Якщо ДШВ – це про стратегічні операції, то штурмові – про швидке вирішення проблем. Вони не ведуть наступальних чи оборонних операцій. Їхні завдання – рейди", – пояснив LIGA.net співрозмовник у Силах оборони.