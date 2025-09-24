Штурмовики первыми прорывают оборону, а ДШВ зачищают участок – военные объяснили разницу

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Создание штурмовых войск параллельно с десантно-штурмовыми войсками – это не дублирование структуры. У них разное абсолютно все, рассказали в Генштабе в комментарии LIGA.net для разбора "Форма частной армии". Зачем Сырский создает штурмовые войска, если уже есть ДШВ".

"У нас разное все: и специальные задачи, и подготовка, и тактика использования подразделений", – сказал глава управления штурмовых войск полковник Валентин Манько.

Спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, что штурмовые войска – это войска быстрого реагирования. Они действуют на разных участках фронта, где внезапно возникла угроза – например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта.

"Главная задача – быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача – наступательные, штурмовые и рейдовые действия", – говорит Ковалев.

Он отметил, что штурмовые войска – мобильные и автономные. Их применяют в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей" и даже в полосах других бригад, которые имеют потери позиций.

"Мы уменьшили скорость передвижения где-то до полусуток, если нужно перемещаться из одного места в другое. Это изменило скорость реакции", – уточнил Манько.

Среди задач, которые ставятся перед штурмовыми войсками – прорыв обороны россиян и введение в бой основных сил. В то же время ДШВ предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий, пояснили в Генштабе. Но во время наступления их используют не на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и продвижения на значительную глубину в течение длительного времени".

"На практике это означает, что штурмовые войска первыми прорывают оборону россиян, а вслед за ними идут десантники, которые зачищают участок. Если ДШВ – это о стратегических операциях, то штурмовые – о быстром решении проблем. Они не ведут наступательных или оборонительных операций. Их задача – рейды", – пояснил LIGA.net собеседник в Силах обороны.