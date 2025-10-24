Украинские защитники из 425 отдельного штурмового полка "Скеля" зачистили от оккупантов населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Об этом сообщили на Facebook-странице подразделения.

По данным полка, в селе уничтожено до сотни захватчиков.

"Оккупанты затягивались в село с минимумом боекомплекта. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском – украинский флаг", – отметили в подразделении.

Торское расположено на севере Донецкой области на расстоянии около 7,7 километра к северо-востоку от Лимана.

Украинский OSINT-проект DeepState пока фиксирует населенный пункт как частично оккупированный. Изменения на его карте появляются с задержкой.

Карта: DeepState

