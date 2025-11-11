ДШВ підтвердили прорив сотень росіян до Покровська завдяки туману

Покровськ (Фото: ОСУВ "Хортиця")

Російські окупанти використали густий туман, щоб проникнути у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебувають понад 300 загарбників, які намагаються вийти на північні межі міста та оточити агломерацію. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ.

За даними ДШВ, протягом останніх днів росіяни активізували спроби прориву на легкій техніці через південні околиці міста. Несприятливі погодні умови, зокрема густий туман, значно знижують ефективність повітряної розвідки та ураження ворога на відкритій місцевості.

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи навіть за низької видимості. З початку листопада було ліквідовано 162 росіянина, ще 39 отримали поранення. До зачистки міста залучені підрозділи БпС, штурмові та десантно-штурмові, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Нацгвардія, Нацполіція та інші.

Блогер і колишній представник України у мінській тристоронній контактній групі Денис Казанський уже показав відео, як колона армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.

Як відомо, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За даними ранкового зведення Генштабу, протягом доби ЗСУ зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.