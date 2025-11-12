425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который сейчас выполняет боевые задачи в Покровске Донецкой области – на одном из самых горячих участков фронта, показал видео зачистки города от россиян.

Военные опубликовали кадры ближнего боя в Покровске – двое украинских бойцов вышли на зачистку двух оккупантов, которые скрывались в одном из домов.

Воины "Скалы" получили ранения, однако продолжили вести бой, в частности забрасывая противника гранатами.

Штаб дал приказ оттянуться, чтобы избежать потерь. После этого по оккупантам начали бить бомберами и FPV.

На кадрах еще одного боя украинские штурмовики двумя "двойками" вышли на зачистку дома. Задача была успешно выполнена.

После этого у штурмовиков появилась новая задача – оккупанты начали штурмовать соседнюю позицию. С помощью дрона для бойцов "Скалы" был выбран путь сближения с врагом. В штабе наблюдали за ситуацией, координировали действия штурмовиков и указывали направление стрельбы.

По оккупанту начали работать FPV-дроны, после трех прямых попаданий он был убит.

Военные акцентировали на его нетипичном снаряжении – говорят, он был "запакованным" в плане амуниции.

Только одна группа бойцов "Скалы" за этот выход уничтожила пятерых оккупантов. Украинские штурмовики потерь не понесли.