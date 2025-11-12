425 окремий штурмовий полк "Скеля", який наразі виконує бойові завдання у Покровську Донецької області – на одній із найгарячіших ділянок фронту, показав відео зачистки міста від росіян.

Військові опублікували кадри ближнього бою у Покровську – двоє українських бійців вийшли на зачистку двох окупантів, що переховувались в одному з будинків.

Воїни "Скелі" отримали поранення, однак продовжили вести бій, зокрема закидуючи противника гранатами.

Штаб дав наказ відтягнутися, щоб уникнути втрат. Після цього по окупантах почали бити бомберами та FPV.

На кадрах ще одного бою українські штурмовики двома "двійками" вийшли на зачистку будинку. Завдання було успішно виконано.

Після цього у штурмовиків з’явилося нове завдання – окупанти почали штурмувати сусідню позицію. За допомогою дрона для бійців "Скелі" було обрано шлях зближення з ворогом. У штабі спостерігали за ситуацією, координували дії штурмовиків і вказували напрямок стрільби.

По окупанту почали працювати FPV-дрони, після трьох прямих влучань його було вбито.

Військові акцентували на його нетиповому спорядженні – кажуть, він був "запакованим" у плані амуніції.

Лише одна група бійців "Скелі" за цей вихід знищила п’ятьох окупантів. Українські штурмовики втрат не зазнали.