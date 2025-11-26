ЗСУ уразили завод, що робить деталі до балістики, крилатих ракет, дронів та авіабомб

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 26 листопада Сили оборони уразили у російських Чебоксарах завод "ВНДІР-Прогрес", що виготовляє деталі для ракет, дронів та модулів до авіабомб, а також завдали ударів по інших об'єктах окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, на території підприємства у столиці Чувашії зафіксовано влучання з подальшою пожежею на об'єкті, що виготовляє навігаційне обладнання та комплектуючі для російського озброєння.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" ("ВНДІР-Прогрес") займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", універсальних модулях планерування та корекції (УМПК) для авіабомб", – зауважили в командуванні.

Військові уточнюють ступінь завданих збитків.

Раніше про масовану атаку безпілотників по Чебоксарах заявили самі росіяни, місцеві публікували відео. Відстань від "ВНДІР-Прогрес" до українського кордону – понад 900 кілометрів по прямій:

Окрім цього, Генштаб повідомив про такі дронові удари Сил оборони:

→ у тимчасово окупованій Василівці на Запоріжжі уражено командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ;

→ на окупованій частині Донеччини в Маріуполі захисники завдали удару по зенітному ракетнлму комплексу протиповітряної оборони "Тор-М1";

→ у цій же області уражено склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці, а також місце накопичення особового складу загарбників на Покровському напрямку.