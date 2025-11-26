У Чебоксарах в 1200 км від України скаржаться на масовану атаку БпЛА: відео моменту прильоту

Безпілотники, ймовірно, знову атакували в Чувашії завод, що виробляє системи для "Іскандерів" та "шахедів"

АТ "Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування" (ВНДІР) (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 26 листопада безпілотники масовано атакували російські Чебоксари, повідомив глава Чувашії Олег Ніколаєв. Російський ресурс ASTRA геолокував відео і стверджує, що було влучання в підприємство АТ "ВНДІР-Прогрес", де виготовляють системи "Комета" для крилатої модифікації "Іскандеру", дронів типу Shahed та іншого озброєння.

Глава Чувашії замовчує щодо влучання в підприємство – каже лише, що пошкоджено два житлові будинки й постраждали дві людини, зокрема підліток.

Водночас місцеві пабліки писали про чисельні вибухи і поширювали відео ударів БпЛА.

За даними аналізу ASTRA, сталася пожежа в районі ВНДІР-Прогрес, а також пошкоджено 12-поверхівку.

Україна вже атакувала це підприємство 5 липня.

Відстань від українського кордону до Чебоксар по прямій – понад 1200 км.

Обережно, у відео багато ненормативної лексики.