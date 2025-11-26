У Чебоксарах в 1200 км від України скаржаться на масовану атаку БпЛА: відео моменту прильоту
У ніч проти 26 листопада безпілотники масовано атакували російські Чебоксари, повідомив глава Чувашії Олег Ніколаєв. Російський ресурс ASTRA геолокував відео і стверджує, що було влучання в підприємство АТ "ВНДІР-Прогрес", де виготовляють системи "Комета" для крилатої модифікації "Іскандеру", дронів типу Shahed та іншого озброєння.
Глава Чувашії замовчує щодо влучання в підприємство – каже лише, що пошкоджено два житлові будинки й постраждали дві людини, зокрема підліток.
Водночас місцеві пабліки писали про чисельні вибухи і поширювали відео ударів БпЛА.
За даними аналізу ASTRA, сталася пожежа в районі ВНДІР-Прогрес, а також пошкоджено 12-поверхівку.
Україна вже атакувала це підприємство 5 липня.
Відстань від українського кордону до Чебоксар по прямій – понад 1200 км.
Обережно, у відео багато ненормативної лексики.
- Минулої ночі, з 24 на 25 листопада, Україна успішно застосувала для ударів по Росії зброю власного виробництва: крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс". Внаслідок атаки на Таганрог, ймовірно, уражено експериментальний літак росіян А-60.
- Також Сили оборони вдарили по порту Новоросійська Краснодарського краю. За попередніми даними, було пошкоджено десантний корабель окупантів.
