В Чебоксарах в 1200 км от Украины жалуются на массированную атаку БпЛА: видео момента прилета

Беспилотники, вероятно, снова атаковали в Чувашии завод, производящий системы для "Искандеров" и "шахедов"

АО "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" (ВНИИР) (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 26 ноября беспилотники массированно атаковали российские Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Российский ресурс ASTRA геолоцировал видео и утверждает, что было попадание в предприятие АО "ВНИИР-Прогресс", где изготавливают системы "Комета" для крылатой модификации "Искандера", дронов типа Shahed и другого вооружения.

Глава Чувашии умалчивает о попадании в предприятие – говорит лишь, что повреждены два жилых дома и пострадали два человека, в том числе подросток.

В то же время местные паблики писали о многочисленных взрывах и распространяли видео ударов БпЛА.

По данным анализа ASTRA, произошел пожар в районе ВНИИР-Прогресс, а также повреждена 12-этажка.

Украина уже атаковала это предприятие 5 июля.

Расстояние от украинской границы до Чебоксар по прямой – более 1200 км.

Осторожно, в видео много ненормативной лексики.