В Чебоксарах в 1200 км от Украины жалуются на массированную атаку БпЛА: видео момента прилета
В ночь на 26 ноября беспилотники массированно атаковали российские Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Российский ресурс ASTRA геолоцировал видео и утверждает, что было попадание в предприятие АО "ВНИИР-Прогресс", где изготавливают системы "Комета" для крылатой модификации "Искандера", дронов типа Shahed и другого вооружения.
Глава Чувашии умалчивает о попадании в предприятие – говорит лишь, что повреждены два жилых дома и пострадали два человека, в том числе подросток.
В то же время местные паблики писали о многочисленных взрывах и распространяли видео ударов БпЛА.
По данным анализа ASTRA, произошел пожар в районе ВНИИР-Прогресс, а также повреждена 12-этажка.
Украина уже атаковала это предприятие 5 июля.
Расстояние от украинской границы до Чебоксар по прямой – более 1200 км.
Осторожно, в видео много ненормативной лексики.
- Прошлой ночью, с 24 на 25 ноября, Украина успешно применила для ударов по России оружие собственного производства: крылатые ракеты "Нептун" и реактивные беспилотники "Барс". В результате атаки на Таганрог, вероятно, поражен экспериментальный самолет россиян А-60.
- Также Силы обороны ударили по порту Новороссийска Краснодарского края. По предварительным данным, был поврежден десантный корабль оккупантов.
