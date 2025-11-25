В результате ударов по Новороссийску, вероятно, поврежден большой десантный корабль – источник

Под атаку Сил обороны, среди прочего, попали системы противовоздушной обороны врага в Краснодарском крае

Большой десантный корабль (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 25 ноября в результате ударов Сил обороны по порту Новороссийска Краснодарского края, по предварительным данным, был поврежден десантный корабль оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.

По его словам, Силы обороны поразили дальнобойными беспилотниками целый ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск".

Зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем противовоздушной обороны С-300/С-400.

По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.

Операция СБУ была проведена совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны, Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины, Силами беспилотных систем, Государственной пограничной службой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками Военно-морских сил ВСУ.

Собеседник отметил, что во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота государства-агрессора.