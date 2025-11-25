Унаслідок ударів по Новоросійську, ймовірно, пошкоджено великий десантний корабель – джерело
Великий десантний корабель (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 25 листопада унаслідок ударів Сил оборони по порту Новоросійська Краснодарського краю, за попередніми даними, було пошкоджено десантний корабель окупантів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

За його словами, Сили оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ".

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем протиповітряної оборони С-300/С-400.

За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Операцію СБУ провела спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Силами спеціальних операцій Збройних Сил України, Силами безпілотних систем, Державною прикордонною службою та береговими ракетно-артилерійськими військами Військово-морських сил ЗСУ.

Співрозмовник зазначив, що під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту держави-агресорки.

  • У ніч проти 25 листопада росіяни скаржилися на атаку по Краснодарському краю. Також вибухи лунали в Таганрозі Ростовської області.
  • Згодом Генштаб підтвердив ураження об’єктів нафтової інфраструктури в Краснодарському краї. Про пошкодження корабля офіційно не повідомлялося.
