У морпорті на Кубані третій день пожежа після атаки ЗСУ. Генштаб повідомив про нові удари
Сили оборони уразили Темрюцький морпорт у Краснодарському краї, склад БК у тимчасово окупованій Луганській області та мобільну вогневу групу у тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.
У ніч проти 8 грудня був уражений склад боєприпасів у районі Чмирівки на тимчасово окупованій території Луганської області. Удар був завданий, щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога. А у районі Сімейкиного був уражений склад пально-мастильних матеріалів ворожого підрозділу.
У районі тимчасово окупованого Донецька було уражено склад БпЛА російських окупантів, а в області вдарили по мобільній вогневій групі ворога та по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С1".
Ступінь збитків у всіх випадках ще уточнюється.
Водночас стали відомі результати ураження 5 грудня Темрюкського морського порту у Краснодарському краї РФ. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що становить 70% від їхньої загальної кількості. Все ще триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня її загальна площа становила майже 1000 кв. м.
Цей порт залучений до забезпечення російської окупаційної армії.
- 4 грудня ЗСУ відзвітували про ураження одного з найбільших хімічних заводів РФ, який виробляв речовини для вибухівки.
- 5 грудня Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ й морського порту на Кубані.
- 6 грудня був вчергове уражений Рязанський НПЗ, а також завод з виготовлення корпусів для снарядів.
Коментарі (0)