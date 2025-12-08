У морпорті на Кубані третій день пожежа після атаки ЗСУ. Генштаб повідомив про нові удари

Морський порт "Темрюк" (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони уразили Темрюцький морпорт у Краснодарському краї, склад БК у тимчасово окупованій Луганській області та мобільну вогневу групу у тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

У ніч проти 8 грудня був уражений склад боєприпасів у районі Чмирівки на тимчасово окупованій території Луганської області. Удар був завданий, щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога. А у районі Сімейкиного був уражений склад пально-мастильних матеріалів ворожого підрозділу.

У районі тимчасово окупованого Донецька було уражено склад БпЛА російських окупантів, а в області вдарили по мобільній вогневій групі ворога та по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С1".

Ступінь збитків у всіх випадках ще уточнюється.

Водночас стали відомі результати ураження 5 грудня Темрюкського морського порту у Краснодарському краї РФ. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що становить 70% від їхньої загальної кількості. Все ще триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня її загальна площа становила майже 1000 кв. м.

Цей порт залучений до забезпечення російської окупаційної армії.