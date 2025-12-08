В морпорту на Кубани третий день пожар после атаки ВСУ. Генштаб сообщил о новых ударах

Морской порт "Темрюк" (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны поразили Темрюкский морпорт в Краснодарском крае, склад БК во временно оккупированной Луганской области и мобильную огневую группу во временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 8 декабря был поражен склад боеприпасов в районе Чмыровки на временно оккупированной территории Луганской области. Удар нанесен, чтобы нарушить систему логистического обеспечения врага. А в районе Симейкино поражен склад горюче-смазочных материалов вражеского подразделения.

В районе временно оккупированного Донецка поражен склад БпЛА российских оккупантов, а в области ударили по мобильной огневой группе врага и по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1".

Степень ущерба во всех случаях еще уточняется.

В то же время стали известны результаты поражения 5 декабря Темрюкского морского порта в Краснодарском крае РФ. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от их общего количества. Все еще продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещены около 20 железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря его общая площадь составляла почти 1000 кв. м.

Этот порт привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.