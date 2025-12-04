ВСУ поразили один из крупнейших химических заводов РФ: производил вещества для взрывчатки
Силы обороны поразили предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Поражение цеха одного из крупнейших химических предприятий произошло в ночь на 4 декабря в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам. После атаки дронов Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны на объекте зафиксировали пожар.
Военные отметили, что этот завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага и одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Его мощность производства в год составляла 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры.
Завод на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК врага и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.
Кроме того, подтверждены результаты поражения 4 декабря скопления живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупированная территория Донецкой области). По подтвержденным данным потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
- 3 декабря Украина поразила нефтебазу в Тамбовской области и другие важные объекты.
- В тот же день в РФ дистанционно взорвали нефтепровод "Дружба", собеседник LIGA.net предоставил видео и детали.
