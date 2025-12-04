ВСУ поразили один из крупнейших химических заводов РФ: производил вещества для взрывчатки

Завод является одним из крупнейших поставщиков аммиака и аммиачной селитры для взрывчатых веществ и боеприпасов

"Невинномысский Азот" (Фото: ресурсы россиян)

Силы обороны поразили предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Поражение цеха одного из крупнейших химических предприятий произошло в ночь на 4 декабря в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам. После атаки дронов Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны на объекте зафиксировали пожар.

Военные отметили, что этот завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага и одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Его мощность производства в год составляла 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры.

Завод на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК врага и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.

Кроме того, подтверждены результаты поражения 4 декабря скопления живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупированная территория Донецкой области). По подтвержденным данным потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.