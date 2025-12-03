В России дистанционно поодорвали нефтепровод "Дружба" – видео и детали от источника
В ночь на 1 декабря в РФ произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.
Атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки Тамбовской области РФ. Это участок нефтепровода Таганрог – Липецк.
По словам собеседника из ГУР, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.
В местных пабликах писали о взрыве и возгорании.
В Тамбовской области ночью также произошло возгорание на нефтебазе в результате атаки беспилотников.
- Нефтепровод "Дружба" уже неоднократно страдал от украинских ударов, после чего его восстанавливали - и Венгрия и Словакия снова получали российскую нефть.
- В августе глава МИД Венгрии Сийярто высказывал надежду, что Украина не будет наносить новые удары по трубопроводу и жаловался: "Эта война – не наша война, поэтому пусть оставят нас в стороне".
