В России дистанционно поодорвали нефтепровод "Дружба" – видео и детали от источника

Собеседник в ГУР говорит, что для уничтожения участка нефтепровода использовади взрывчатку с дистанционным подрывом и дополнительными горючими смесями

Нефтепровод "Дружба" (Фото: EPA)

В ночь на 1 декабря в РФ произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.

Атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки Тамбовской области РФ. Это участок нефтепровода Таганрог – Липецк.

По словам собеседника из ГУР, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

В местных пабликах писали о взрыве и возгорании.

Скриншот из Telegram

В Тамбовской области ночью также произошло возгорание на нефтебазе в результате атаки беспилотников.