У Росії дистанційно підірвали нафтопровід "Дружба" – відео і деталі від джерела
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 1 грудня у РФ стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.
Атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки Тамбовської області РФ. Це ділянка нафтопроводу Таганрог – Липецьк.
За словами співрозмовника з ГУР, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.
У місцевих пабліках писали про вибух і займання.
У Тамбовській області уночі також сталося займання на нафтобазі унаслідок атаки безпілотників.
- Нафтопровід "Дружба" вже неодноразово потерпав від українських ударів, після чого його відновлювали – і Угорщина та Словаччина знову отримували російську нафту.
- У серпні глава МЗС Угорщини Сійярто висловлював сподівання, що Україна не завдаватиме нових ударів по трубопроводу і жалівся: "Ця війна – не наша війна, тож нехай залишать нас осторонь".
