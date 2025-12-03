У Росії дистанційно підірвали нафтопровід "Дружба" – відео і деталі від джерела

Співрозмовник з ГУР каже, що для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами

Нафтопровід "Дружба" (Фото: EPA)

У ніч проти 1 грудня у РФ стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

Атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки Тамбовської області РФ. Це ділянка нафтопроводу Таганрог – Липецьк.

За словами співрозмовника з ГУР, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

У місцевих пабліках писали про вибух і займання.

Скриншот з Telegram

У Тамбовській області уночі також сталося займання на нафтобазі унаслідок атаки безпілотників.