У Росії дистанційно підірвали нафтопровід "Дружба" – відео і деталі від джерела
Нафтопровід "Дружба" (Фото: EPA)

У ніч проти 1 грудня у РФ стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

Атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки Тамбовської області РФ. Це ділянка нафтопроводу Таганрог – Липецьк.

Читайте також
Україна може не отримати €140 млрд з російських грошей. ЄС готує план Б, в чому проблема

За словами співрозмовника з ГУР, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

У місцевих пабліках писали про вибух і займання.

У Росії дистанційно підірвали нафтопровід "Дружба" – відео і деталі від джерела
Скриншот з Telegram

У Тамбовській області уночі також сталося займання на нафтобазі унаслідок атаки безпілотників.

  • Нафтопровід "Дружба" вже неодноразово потерпав від українських ударів, після чого його відновлювали – і Угорщина та Словаччина знову отримували російську нафту.
  • У серпні глава МЗС Угорщини Сійярто висловлював сподівання, що Україна не завдаватиме нових ударів по трубопроводу і жалівся: "Ця війна – не наша війна, тож нехай залишать нас осторонь".
нафтопровідгурдружбаудари по рфтамбовська область