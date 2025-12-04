ЗСУ уразили один з найбільших хімічних заводів РФ: виробляв речовини для вибухівки

Завод є одним з найбільших постачальників аміаку та аміачної селітри для вибухових речовин і боєприпасів

"Невинномиський Азот" (Фото: ресурси росіян)

Сили оборони уразили підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ураження цеху одного з найбільших хімічних підприємств сталося у ніч проти 4 грудня у рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів. Після атаки дронів Сил безпілотних систем та інших складових Сил оборони на об'єкті зафіксували пожежу.

Військові зазначили, що цей завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога та одним з ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Його потужність виробництва на рік становила 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри.

Завод на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК ворога та виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Окрім цього підтверджено результати ураження 4 грудня скупчення живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника становлять 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.