Україна уразила нафтобазу у Тамбовській області

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 3 грудня українські захисники уразили нафтобазу у Тамбовській області Росії та інші важливі об'єкти окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування підтвердило, що в межах зниження наступального потенціалу РФ підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу “Дмітрієвська” у Тамбовській області, яку окупанти залучають для забезпечення потреб своєї армії.

"Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо - горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються", - зазначили військові.

