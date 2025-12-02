У Росії поскаржилися на атаку дронів: в Орловській області пожежа на нафтобазі – відео

Пожежа (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

У ніч на 2 грудня в Орловській області було чути вибухи в районі нафтобази. Губернатор Андрій Кличков заявив про пожежу на паливному об'єкті після нібито атаки дронів.

За його словами, регіон, що за 200 км від українського кордону, був нібито атакований дронами. У Лівенському районі внаслідок цього сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Постраждалих нібито немає, на місці працюють рятувальники та ліквідовують наслідки. У мережі публікують відео в населеному пункті Лівни, де розташована нафтобаза "Орєлнєфтєпродукт". Раніше її вже атакували дрони 24 січня 2025 року.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Також на вибухи поскаржилися в Ільському і в Туапсе, що в Краснодарському краї. У Туапсе, за непідтвердженими даними, йшла атака на нафтопереробний завод і порт. Міноборони заявило про нібито перехоплення восьми дронів над регіоном і 45 дронів усього за ніч по країні.

Однак офіційно влада Краснодарського краю інформацію не коментувала.

Також через нібито загрозу дронів у РФ обмежували роботу восьми аеропортів у ніч на 2 грудня: Сочі, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Магаса, Нальчика, Махачкали та Краснодара.