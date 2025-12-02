В России пожаловались на атаку дронов: в Орловской области пожар на нефтебазе – видео

Пожар (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В ночь на 2 декабря в Орловской области были слышны взрывы в районе нефтебазы. Губернатор Андрей Клычков заявил о пожаре на топливном объекте после якобы атаки дронов.

По его словам, регион, что в 200 км от украинской границы, был якобы атакован дронами. В Ливенском районе в результате этого произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса.

Пострадавших якобы нет, на месте работают спасатели и ликвидируют последствия. В сети публикуют видео в населенного пункта Ливны, где находится нефтебаза "Орелнефтепродук". Ранее ее уже атаковали дроны 24 января 2025 года.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Также на взрывы пожаловались в Ильском и в Туапсе, что в Краснодарском крае. В Туапсе, по неподтвержденным данным, шла атака на нефтеперерабатывающий завод и порт. Минобороны заявило о якобы перехвате восьми дронов над регионом и 45 дронов всего за ночь по стране.

Однако официально власти Краснодарского края информацию не комментировали.

Также из-за якобы угрозы дронов в РФ ограничивали работу восьми аэропортов в ночь на 2 декабря: Сочи, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Магаса, Нальчика, Махачкалы и Краснодара.