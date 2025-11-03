Бійці Військово-морських сил ЗСУ уразили елітний спецпідрозділ росіян на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Про це ВМС повідомили у своїх соцмережах й опублікували відео з бойовою роботою.

Військові зауважують, що крім технічних засобів розвідки й спостереження окупантів було знищено розрахунок протитанкового ракетного комплексу загарбників.

"Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС боєприпасом "Ланцет", тоді як насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе", – зауважили у повідомленні.

ДОВІДКА "Сиваш" – одна з чотирьох самопідіймальних бурових установок України у Чорному морі, збудована ще за радянських часів. У вересні 2023 року ГУР повідомляло про звільнення чотирьох платформ на Чорному морі, зокрема й "Сиваша" та так званих вишок Бойка. У серпні 2025-го начальник розвідки Буданов відвідував позиції бійців на острові Зміїний та платформах, але їх перелік не наводився. Раніше, у жовтні 2024-го, прикордонники повідомили, що відбили платформи біля Зміїного. У травні наступного року СБУ звітувала про знищення РЛС та складів росіян на газовидобувних платформах.