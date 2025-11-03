У тимчасово окупованій Луганській області у ніч проти 3 листопада вдалося підірвати логістику росіян та створити дефіцит пального, повідомили Сили спеціальних операцій.

Поблизу міста Довжанська було уражено місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів ворога. А поблизу села Розкішне підрозділ ССО знищив склад матеріально-технічного забезпечення росіян.

Внаслідок успішних дій був створений дефіцит пального та порушена логістика ворога у межах угруповання військ РФ "Центр".

"Найкраща виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати", – зазначили військові.