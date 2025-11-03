У росіян в Луганській області виник дефіцит пального: деталі операції воїнів ССО – відео
У тимчасово окупованій Луганській області у ніч проти 3 листопада вдалося підірвати логістику росіян та створити дефіцит пального, повідомили Сили спеціальних операцій.
Поблизу міста Довжанська було уражено місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів ворога. А поблизу села Розкішне підрозділ ССО знищив склад матеріально-технічного забезпечення росіян.
Внаслідок успішних дій був створений дефіцит пального та порушена логістика ворога у межах угруповання військ РФ "Центр".
"Найкраща виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати", – зазначили військові.
- 2 листопада СБУ уразила російський порт у Туапсе та підпалила танкер. Також було уражено навантажувальну інфраструктуру порту.
- У ніч проти 3 листопада Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, повідомив Генштаб.
