У россиян в Луганской области возник дефицит горючего: детали операция воинов ССО – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Во временно оккупированной Луганской области в ночь на 3 ноября удалось подорвать логистику россиян и создать дефицит топлива, сообщили Силы специальных операций.
Вблизи города Должанска было поражено место разгрузки горюче-смазочных материалов врага. А вблизи села Роскошное подразделение ССО уничтожило склад материально-технического обеспечения россиян.
Вследствие успешных действий был создан дефицит горючего и нарушена логистика врага в пределах группировки войск РФ "Центр".
"Лучше всего выигранная битва та, на которую враг не смог приехать", – отметили военные.
- 2 ноября СБУ поразила российский порт в Туапсе и подожгла танкер. Также была поражена погрузочная инфраструктура порта.
- В ночь на 3 ноября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, сообщил Генштаб.
