Во временно оккупированной Луганской области в ночь на 3 ноября удалось подорвать логистику россиян и создать дефицит топлива, сообщили Силы специальных операций.

Вблизи города Должанска было поражено место разгрузки горюче-смазочных материалов врага. А вблизи села Роскошное подразделение ССО уничтожило склад материально-технического обеспечения россиян.

Вследствие успешных действий был создан дефицит горючего и нарушена логистика врага в пределах группировки войск РФ "Центр".

"Лучше всего выигранная битва та, на которую враг не смог приехать", – отметили военные.