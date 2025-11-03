Бойцы Военно-морских сил ВСУ поразили элитное спецподразделение россиян на буровой установке "Сиваш" в Черном море. Об этом ВМС сообщили в своих соцсетях и опубликовали видео с боевой работой.

Военные отмечают, что кроме технических средств разведки и наблюдения оккупантов был уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса захватчиков.

"Пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС боеприпасом "Ланцет", в то время как на самом деле нами был успешно применен дрон-камикадзе", – отметили в сообщении.

СПРАВКА "Сиваш" – одна из четырех самоподъемных буровых установок Украины в Черном море, построенная еще в советское время. В сентябре 2023 года ГУР сообщало об освобождении четырех платформ на Черном море, в том числе "Сиваша" и так называемых вышек Бойко. В августе 2025-го начальник разведки Буданов посещал позиции бойцов на острове Змеиный и платформах, но их перечень не приводился. Ранее, в октябре 2024-го, пограничники сообщили, что отбили платформы рядом со Змеиным. В мае следующего года СБУ отчитывалась об уничтожении РЛС и складов россиян на газодобывающих вышках.