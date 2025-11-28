Генштаб підтвердив удари по Саратовському НПЗ і аеродрому "Саки"

Військові поцілили по нафтопереробному заводу та аеродрому

Саратовський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 листопада Україна уразила Саратовський нафтопереробний завод, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та декілька інших військових об’єктів росіян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Саратовському НПЗ було зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Воно задіяне у забезпеченні потреб російської армії.

Сили оборони також підтвердили ураження місця зберігання БпЛА на аеродромі Саки в Новофедоровці тимчасово окупованого Криму. Попередньо там знищені декілька об’єктів протиповітряної оборони, серед яких "Панцир-С1" та "ТОР-М2".

Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост". Під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ".

Уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.