До Росії прилетіли дрони: вибухало і горіло у Саратові і Таганрозі – відео

У Таганрозі знову гриміло в районі військового аеродрому, куди вже били БпЛА кілька днів тому, уразивши два російські літаки

Саратов (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 листопада Росію знову атакували безпілотники, зокрема, за даними ресурсу ASTRA, вибухало у Саратові й Таганрозі. Міноборони РФ нарахувало 136 нібито збитих і перехоплених БпЛА за ніч.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін близько опівночі написав про загрозу БпЛА, проте про наслідки не інформував.

ASTRA, проаналізувавши відео місцевих мешканців, пише про пожежі внаслідок атаки за кількома адресами.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

Також вибухало у Таганрозі Ростовської області. Губернатор Юрій Слюсарь написав про нібито збиття дронів у Чортківському, Жовтневому сільському, Шолоховському, Міллерівському, Дубівському районах, Шахтах та Таганрозі.

Він також заявив про пошкодження машин і п'ятиповерхового будинку.

ASTRA пише, що кадри очевидців були зняті за 1,3 км від військового аеродрому, по якому вже прилітало в ніч проти 25 листопада.

Також дрони летіли на Москву. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про "знищення" кількох БпЛА і "падіння уламків".

Міноборони РФ нарахувало 46 нібито збитих або перехоплених безпілотників над Ростовською областю, 30 – над Саратовською, 29 – над тимчасово окупованим Кримом, 12 – над Чорним морем, шість – над Брянською областю, п'ять – над Волгоградською, два – над Воронезькою, два – над Московською, два – над Азовським морем і один – над Калузькою областю.