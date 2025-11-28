До Росії прилетіли дрони: вибухало і горіло у Саратові і Таганрозі – відео
У ніч проти 28 листопада Росію знову атакували безпілотники, зокрема, за даними ресурсу ASTRA, вибухало у Саратові й Таганрозі. Міноборони РФ нарахувало 136 нібито збитих і перехоплених БпЛА за ніч.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін близько опівночі написав про загрозу БпЛА, проте про наслідки не інформував.
ASTRA, проаналізувавши відео місцевих мешканців, пише про пожежі внаслідок атаки за кількома адресами.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
Також вибухало у Таганрозі Ростовської області. Губернатор Юрій Слюсарь написав про нібито збиття дронів у Чортківському, Жовтневому сільському, Шолоховському, Міллерівському, Дубівському районах, Шахтах та Таганрозі.
Він також заявив про пошкодження машин і п'ятиповерхового будинку.
ASTRA пише, що кадри очевидців були зняті за 1,3 км від військового аеродрому, по якому вже прилітало в ніч проти 25 листопада.
Також дрони летіли на Москву. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про "знищення" кількох БпЛА і "падіння уламків".
Міноборони РФ нарахувало 46 нібито збитих або перехоплених безпілотників над Ростовською областю, 30 – над Саратовською, 29 – над тимчасово окупованим Кримом, 12 – над Чорним морем, шість – над Брянською областю, п'ять – над Волгоградською, два – над Воронезькою, два – над Московською, два – над Азовським морем і один – над Калузькою областю.
- Росія майже щоночі опиняється під атакою БпЛА. У ніч проти 25 листопада Україна успішно застосувала для ударів по Росії зброю власного виробництва: крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс". Внаслідок атаки на Таганрог, імовірно, уражено експериментальний літак росіян А-60.
- Також Сили оборони вдарили по порту Новоросійська Краснодарського краю. За попередніми даними, було пошкоджено десантний корабель окупантів.
- У ніч проти 26 листопада Сили оборони уразили у російських Чебоксарах завод "ВНДІР-Прогрес", що виготовляє деталі для ракет і дронів.
- У ніч проти 27 листопада росіяни скаржились на удари по Новокуйбишевському НПЗ.
